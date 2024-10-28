iPhone SE 4'ün tüm özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihiyle birlikte sızdırıldı

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Apple'ın bir sonraki uygun fiyatlı akıllı telefonu iPhone SE 4'ün aralık ayında seri üretime gireceği ve mart ayında piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.

Telefonun, iPhone SE 3'e göre önemli bir yükseltme olacağı ve birçok yeni özellikle geleceği söyleniyor.

Sızdırılan bilgilere göre, iPhone SE 4, 6.06 inçlik 60Hz bir OLED ekrana sahip olacak. Bu, mevcut modeldeki 4.7 inçlik LCD ekrana göre büyük bir gelişme. Ayrıca, telefonun Face ID ve ön kamera sistemi için bir çentik içereceği belirtiliyor.

GÜÇLÜ PERFORMANS VE İYİLEŞTİRİLMİŞ KAMERA

iPhone SE 4'ün, iPhone 16 modelleriyle aynı A18 çipi tarafından destekleneceği ve 8 GB RAM ile 128 GB depolama alanına sahip olacağı söyleniyor. Bu, telefonun performans ve çoklu görev yeteneklerinde önemli bir artış sağlayacak.

Kamera tarafında da iyileştirmeler bekleniyor. iPhone SE 4'ün, 12 MP'den 48 MP'ye yükseltilmiş tek bir arka kameraya ve 12 MP ön kameraya sahip olacağı belirtiliyor.

DAHA BÜYÜK BATARYA VE MAGSAFE DESTEĞİ

iPhone SE 4'ün, 3.279 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı söyleniyor. Bu, mevcut modeldeki 2.018 mAh bataryaya göre önemli bir artış. Ayrıca, telefonun MagSafe aksesuarlarını da destekleyeceği belirtiliyor.

iPHONE SE 4 FİYATI

iPhone SE 4'ün başlangıç fiyatının, mevcut model olan iPhone SE 3'ten daha yüksek olması bekleniyor. Sızıntılara göre, telefonun başlangıç fiyatı 499 dolar veya 549 dolar olacak.

iPhone SE 4, uygun fiyatlı bir telefon arayanlar için cazip bir seçenek olabilir. Ancak, fiyat artışı ve bazı özelliklerin eksikliği (yüksek yenileme hızı ekranı gibi) bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir.