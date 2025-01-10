iPhone ve Apple Watch için işlemciler artık ABD'de üretiliyor

Haber Merkezi

Apple, çip tedarikinde önemli bir değişikliğe gidiyor. TSMC, Apple Watch ve iPhone için işlemcileri ABD'deki fabrikasında üretmeye başladı. Bu gelişme, Apple'ın ABD'deki çip üretimine verdiği desteği gösteriyor.

TSMC, ABD'nin Arizona eyaletindeki Fab 21 adlı fabrikasında Apple için çip üretiyor.

Apple Watch Series 9 için S9 işlemcisi ve iPhone 15 ve iPhone 15 Plus için A16 Bionic işlemcisi, bu fabrikada üretiliyor.

4nm ÜRETİM SÜRECİ

Fab 21, TSMC'nin 4nm üretim sürecini kullanıyor. Bu süreç, yüksek performans ve enerji verimliliği sunan çipler üretmeyi sağlıyor.

Fab 21, şu anda aylık 10 bin çip üretim kapasitesine sahip. Bu kapasitenin, 2025 yılında 24 bin çipe çıkarılması planlanıyor.

Fabrika, personel eksikliği sorunu da yaşıyor. TSMC, Tayvan'dan çalışan getirerek bu sorunu çözmeye çalışacak.