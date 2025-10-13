iPhone’da bir efsane daha tarih oldu: Bu uygulama kapanıyor

Apple, 2017 yılında “herkes için pratik video stüdyosu” mottosuyla tanıttığı Clips uygulamasını, kullanıcıların kısa videolarla yaratıcılıklarını ortaya koymalarını sağlamak için geliştirmişti.

Uygulama, kısa videolar çekmeye, metin, müzik, emoji ve filtreler eklemeye imkan veriyordu. Son dönemlerde Artırılmış Gerçeklik (AR) efektleriyle daha da zenginleşmişti.

Ancak TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts’un yükselişiyle birlikte, Clips uygulamasının popülerliği yavaş yavaş azaldı.

Artık uygulama App Store’dan indirilemiyor ve hiçbir güncelleme almayacak. Apple’ın 10 Ekim 2025 itibarıyla aldığı bu karar, Clips’in kullanıcılar nezdinde sessizce kapanışını simgeliyor.

MEVCUT KULLANICILAR KULLANMAYA DEVAM EDECEK

Apple, kısa video üretimi için geliştirdiği Clips uygulamasını App Store’dan kaldırsa da, mevcut kullanıcıları tamamen dışarıda bırakmıyor.

Daha önce uygulamayı indirmiş olanlar, iPhone ve iPad cihazlarında Clips’i kullanmaya devam edebilecek.

Hatta App Store’daki “satın alınanlar” sekmesinden uygulama yeniden yüklenebilir.

APPLE’DAN KULLANICILARA UYARI

Yine de Apple önemli bir uyarıda bulunuyor. Clips, gelecekteki iOS sürümleriyle uyumluluk garantisi taşımıyor. Bu, bir sonraki sistem güncellemesinde uygulamanın çalışmayabileceği anlamına geliyor.

Kullanıcıları olası veri kaybına karşı uyaran Apple, hazırlanan videoların Fotoğraflar uygulamasına kaydedilmesini tavsiye ediyor.

Böylece efektli ya da effectsiz tüm içerikler, ilerideki iOS güncellemelerinde kaybolmadan korunmuş olacak.