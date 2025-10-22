iPhone’da özel zil sesi ayarlama: Kendi şarkınızı zil sesi yapın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

iPhone’unuzdan her çağrı geldiğinde aynı klasik zil sesi çalıyor.

Kullanıcılar, telefonlarını kişiselleştirmenin en keyifli yollarından biri olarak kendi zil seslerini oluşturmayı tercih ediyor. Peki, ama nasıl?

iPhone’da kendi zil sesinizi oluşturmanın birkaç pratik yolu var.

KENDİ MÜZİĞİNİZİ ZİL SESİ YAPMAK

1.Ayarlar’ı açın ve “Tonlar ve Dokunuşlar” seçeneğine dokunun.

2. Değiştirmek istediğiniz sesi seçin; bu bir zil sesi, mesaj tonu veya e-posta bildirimi olabilir.

3. Listeden istediğiniz sesi dinleyebilir ve seçebilirsiniz. Seçtiğiniz anda, bu ton aktif hale gelir.

4. Eğer listede yeterli seçenek yoksa, iTunes Store’dan yeni zil sesleri satın alabilirsiniz.

5. Alternatif olarak, kendi zil seslerinizi iPhone’a kopyalayabilir ve buradan seçebilirsiniz.

MAC KULLANICILARI İÇİN:

1. Öncelikle, kullanmak istediğiniz şarkı 30 saniyeden uzun olmamalı. Gerekirse GarageBand gibi bir programla şarkıyı kısaltın.

2. Dosyanın formatının “.m4r” olduğundan emin olun. Bunu yapmak için Apple Music uygulamasında Dosya > Dönüştür > AAC Sürümü Oluştur adımlarını izleyin.

3. Oluşturulan dosyayı sağ tıklayarak “Yeniden Adlandır” ile uzantısını .m4r olarak değiştirin.

4. iPhone’u USB kablosuyla Mac’e bağlayın ve Finder’dan cihazınızı açın.

5. Şarkı dosyasını iPhone penceresine sürükleyip bırakın. İşlem tamamlandığında, dosya iPhone’a aktarılmış olacak.

6. Son olarak, Ayarlar > Tonlar ve Dokunuşlar > Zil Sesi menüsünden yeni zil sesinizi seçin.