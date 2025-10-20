iPhone’daki fotoğrafları iTunes olmadan PC’ye aktarma yolları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple kullanıcılarının en çok merak ettiği konulardan biri, iPhone’daki fotoğraf ve videoları iTunes olmadan bilgisayara aktarma yolları.

Bu işlem için karmaşık yazılımlara gerek yok. Hem Windows hem de macOS kullanıcıları, basit adımlarla fotoğraflarını bilgisayara kolayca taşıyabiliyor.

Peki ama nasıl? 3 farklı yöntemle anlattık:

1. Dosya Gezgini (Windows Explorer) Üzerinden Aktarma

iPhone’unuzu USB kablosuyla bilgisayara bağlayın ve ekranda “Bu Cihaza Güvenilsin mi?” uyarısına Evet deyin.

Ardından “Bu Bilgisayar > iPhone > DCIM” klasörüne giderek fotoğraflarınızı doğrudan kopyalayabilirsiniz.

Bu adım ek yazılım gerekmez, hızlı ve doğrudan bağlantı sağlar. Ancak fotoğraflar klasör düzeni olmadan karışık gelebilir.

2. iCloud Fotoğraf Senkronizasyonu ile Aktarma

Apple kimliğinizle giriş yaparak iCloud.com üzerinden “Fotoğraflar” sekmesine girin.

Buradan istediğiniz fotoğrafları seçip doğrudan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Bu yöntemle kablosuz, hızlı ve her cihazdan erişebilirsiniz. Ancak ücretsiz iCloud depolama alanı 5 GB ile sınırlıdır.

3. Google Fotoğraflar veya OneDrive Kullanmak

iPhone’daki Google Fotoğraflar ya da OneDrive uygulamasını açın ve otomatik yedeklemeyi etkinleştirin.

Daha sonra bilgisayarınızdan aynı hesaba giriş yaparak fotoğraflarınıza ulaşabilirsiniz.

Bulut yedekleme sayesinde hiçbir veri kaybolmaz. Ancak internet bağlantısı gerekir ve büyük dosyalar daha uzun sürede yüklenir.