iPhone’dan Android’e fotoğraf aktarma: Kalite asla bozulmuyor

iPhone kullanıcıları, Android cihazlara geçiş yaparken ya da iki farklı cihaz arasında fotoğraf paylaşımı gerçekleştirmek isterken sık sık görüntü kalitesinin düşmesi sorunuyla karşılaşıyor.

Özellikle tatil fotoğrafları, özel anlar veya yüksek çözünürlüklü çekimler söz konusu olduğunda, bu durum kullanıcılar için büyük bir problem haline gelebiliyor.

Ancak fotoğrafların orijinal çözünürlüklerini koruyarak cihazlar arasında aktarım yapabilirsiniz.

Bu noktada kullanabileceğiniz birkaç etkili yöntem bulunuyor.

1. Bulut Depolama + İndirme: iCloud ve Google Photos Kullanımı

- iPhone’unuzda iCloud Fotoğraflar özelliğini açın ve fotoğraflarınızın tam çözünürlükte iCloud’a yedeklendiğinden emin olun. Sonrasında Android cihazdan tarayıcıyla iCloud.com’a giriş yaparak fotoğrafları indirebilirsiniz.

- Alternatif olarak, Google Photos uygulamasını iPhone’unuza yükleyip “Orijinal kalite” yükleme ayarını seçin. Fotoğraflar senkronize olduktan sonra Android cihazdan Google Photos üzerinden bu fotoğrafları indirerek kalite kaybını engelleyebilirsiniz.

2. USB Kablosu Üzerinden Doğrudan Aktarım

iPhone’unuzu bir bilgisayara, Android cihazınızı da aynı bilgisayara bağlayarak doğrudan fotoğraf aktarımı yapabilirsiniz.

iPhone’daki DCIM klasöründen fotoğrafları alıp, Android cihazın ilgili klasörüne kopyalayabilirsiniz. Bu yöntem dosyaları sıkıştırmadan taşıdığı için kalite düşmez.

3. Dosya Paylaşım Uygulamaları (Zapya, Send Anywhere, Xender vb.)

Bu yöntemler, iPhone ile Android cihaz arasında Wi-Fi Direct ya da yerel ağ üzerinden gönderim yaparak dosyaları sıkıştırmadan transfer etme imkanı tanır. Örneğin:

- Zapya, hem iOS hem de Android platformlarında çalışan bir dosya paylaşım uygulamasıdır. İnternet bağlantısı olmadan cihazlar arası aktarımlar yapabilir.

- Ayrıca “Send Anywhere”, “Xender” gibi uygulamalar da benzer şekilde yüksek kaliteli dosya transferi sağlar.