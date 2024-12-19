iPhone'lar için Google Arama'ya yeni yapay zeka özellikleri geliyor

Haber Merkezi

Google, iOS platformundaki Arama uygulamasına yapay zeka destekli öneriler özelliğini eklemeyi planlıyor.

Bu özellik, kullanıcıların arama sorgularını daha hızlı ve etkili bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olacak.

Google Arama uygulamasının iOS sürümünde, arama kutusunda yeni bir kalem simgesi görünecek.

Bu simgeye dokunulduğunda, kullanıcılar bir metin kutusu ve yapay zeka tarafından oluşturulan önerilerle karşılaşacak.

Kullanıcılar, metin kutusuna yazmaya başladıklarında, Gemini yapay zekası devreye girecek ve sorgularına uygun öneriler sunacak.

Bu öneriler, kullanıcıların aramalarını daraltmalarına ve daha alakalı sonuçlar elde etmelerine yardımcı olacak.

BETA AŞAMASINDA

Yapay zeka destekli arama önerileri özelliği, henüz beta aşamasında. Google, özelliği test ettikten sonra tüm iOS kullanıcılarına sunacak.

Yapay zeka destekli öneriler, kullanıcıların arama sorgularını daha hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmalarını sağlayacak. Bu özellik, özellikle hareket halindeyken veya karmaşık aramalar yaparken zaman kazandırabilir.

Google, yapay zeka alanındaki çalışmalarını hızla sürdürüyor. Gemini 2.0 ve Project Astra gibi projelerle yapay zeka teknolojilerini geliştiren Google, bu teknolojileri arama, asistan ve diğer hizmetlerine entegre ediyor.