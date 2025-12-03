iPhone'lar için yılın son güncellemesi: İşte iOS 26.2 ile gelecek yenilikler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple, yılın son büyük iOS güncellemesi için geri sayıma başladı ve iOS 26.2 sürümünü aralık ayında yayınlamayı planlıyor.

Şu ana kadar üç beta sürümü yayınlanan güncellemenin, dördüncü beta veya sürüm adayının (RC) ardından genel kullanıma sunulması bekleniyor.

OLASI ÇIKIŞ TARİHLERİ VE SENARYOLAR

Apple'ın geçmiş yıllardaki güncelleme takvimi, yeni sürümün Aralık ayının ikinci haftasında yayınlanabileceğine işaret ediyor. Şirket son yıllarda x.2 güncellemeleri için genellikle ay ortasını tercih ediyor.

Eğer dördüncü beta sürümü bu hafta yayınlanırsa, nihai sürümün 11 Aralık civarında veya en geç 15-16 Aralık tarihlerinde gelmesi muhtemel görünüyor.

Apple'ın Japonya'daki düzenleyici güncellemeler nedeniyle takvimi biraz esnetebileceği de konuşulan senaryolar arasında.

IOS 26.2 İLE GELECEK YENİLİKLER

Güncelleme ile birlikte kilit ekranındaki "Sıvı Cam" şeffaflığı için yeni bir ayar çubuğu ve Hatırlatıcılar uygulamasına alarm özelliği ekleniyor.

Ayrıca AirDrop için rehberde kayıtlı olmayan kişilerle güvenli dosya paylaşımı sağlayan tek seferlik kod oluşturma imkanı getiriliyor.

AB bölgesindeki AirPods kullanıcıları için Canlı Çeviri desteği sunulurken, Japonya'daki kullanıcılar alternatif uygulama mağazalarına erişim hakkı kazanacak.

IOS 26.3 BETA SÜRECİ BAŞLIYOR

Apple'ın güncelleme döngüsüne sadık kalarak iOS 26.2'nin hemen ardından iOS 26.3'ün ilk beta sürümünü test etmeye başlaması bekleniyor.

Ancak x.3 güncellemeleri genellikle büyük yeniliklerden ziyade sistem içi iyileştirmelere odaklanıyor.