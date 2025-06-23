iPhone'lar ve iPad'ler artık AB enerji etiketleriyle satılacak

Avrupa Birliği'nde yeni yürürlüğe giren bir düzenleme nedeniyle, Apple artık iPhone ve iPad'ler için renkli enerji etiketleri sunmak zorunda.

Bu etiketler, tüketicilere bir cihazın verimliliği, dayanıklılığı ve onarılabilirliği hakkında hızlı bir bilgi sunmayı amaçlıyor.

ETİKETLER NELERİ GÖSTERİYOR

Yeni enerji etiketleri, her cihaza altı ana kategoride A'dan G'ye kadar bir not veriyor. Bu kategoriler arasında şarj başına enerji verimliliği, pil ömrü (toplam şarj döngüsü sayısı), onarılabilirlik, suya ve toza karşı dayanıklılık ile düşmeye karşı dayanıklılık gibi önemli metrikler bulunuyor.

Bu etiketler, artık AB ülkeleri için Apple'ın web sitesindeki iPhone ve iPad ürün sayfalarında görünüyor. Ayrıca, yeni satılan cihazların kutularında da basılı bir versiyonu yer alacak.

APPLE'DAN ELEŞTİRİ VAR

Ancak Apple, bu yeni düzenlemeden pek de memnun değil. Şirket, konuyla ilgili yayınladığı 44 sayfalık bir teknik belgede, AB'nin test yöntemlerindeki dili "belirsiz" olarak eleştirdi.

Apple'a göre, mevcut iPhone modelleri aslında enerji verimliliği kategorisinde en üst "A" notunu alabilecek kapasitede.

Ancak şirket, bağımsız test laboratuvarlarının belirsiz test protokollerini farklı yorumlayıp daha kötü bir puan verebileceği endişesiyle, "aşırı tedbir" olarak kendi notunu gönüllü bir şekilde "B"ye düşürdüğünü belirtti.