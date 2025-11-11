iPhone'lara zam geliyor: TSCM, işlemci fiyatlarını artıracak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TSMC, Apple gibi dev müşterilerine üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle zam yapacağını açıkladı.

Özellikle 5 nanometreden küçük çiplerdeki bu artış; M3, M4, M5 ve A16-A19 gibi işlemcilerin fiyatlarını etkileyecek.

iPHONE 18 REKOR KIRABİLİR

Sızıntı kaynaklarına göre bu durum, Apple’ın gelecekteki cihazlarının maliyetini doğrudan artıracak.

China Times'ın haberine göre, iPhone 18 serisinde kullanılması beklenen A20 çipi, Apple’ın ilk 2 nanometre çipi olacak ve üretim maliyeti rekor seviyeye çıkacak.

Bu yeni çiplerin, 3 nanometrelik muadillerine göre yüzde 50 daha pahalı olacağı tahmin ediliyor.

MALİYET ARTIŞI KULLANICIYA YANSITILACAK

Geçtiğimiz yıl A18 çipinin maliyetinin 45 dolar civarında olduğu düşünülürse, Apple’ın bu artışı doğrudan kullanıcıya yansıtması muhtemel görünüyor.

Uzmanlar, 2 nanometre teknolojisinin performans artışına rağmen Apple kullanıcılarının beklenenden çok daha pahalı iPhone modelleriyle karşılaşabileceğini belirtiyor.