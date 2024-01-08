iPhone'larda pil sağlığını korumak için uygulamanız gereken 8 yöntem Gün boyunca iPhone'unuzu sürekli şarj etmek zorunda kalmaktan yoruldunuz mu? Bu haberimizde, iPhone'ların pil sağlığını korumak için yapmanız gerekenleri anlatıyoruz.

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iPhone'unuzun pil sağlığı düşerse yoğun programınıza ayak uyduramaz. Pil sağlığının hızla azalması, iPhone kullanıcıları arasında en yaygın şikayetlerden biridir.

iPhone'un pil sağlığı; yüksek kullanım, arka plan uygulamaları, ısı, güncel olmayan yazılımlar ve şarj cihazları gibi faktörler nedeniyle hızla azalır.

Pilinizin mevcut sağlık durumunu görüntülemek için Ayarlar → Pil → Pil Sağlığı ve Şarj Etme bölümüne gidin ve Maksimum Kapasite yüzdesini kontrol edin.

Apple, yüzde 80 ve üzeri pil kapasitesinin ideal olduğunu düşünüyor. Bu oranın altına düşmemek ve pilinizin arızalanmasını önlemek için iPhone'unuzun pil sağlığını korumalısınız.

Peki pil sağlığını korumak için neler yapmalısınız? Gelin 8 farklı yönteme birlikte bakalım.

1. iPhone'unuzun aşırı ısınmasına izin vermeyin

iPhone pilinizin en büyük düşmanı, aşırı sıcaklıklar ve ısıdır. Apple'a göre iPhone'unuz 35 santigrat dereceye kadar yüksek sıcaklıklarda zarar görmeden çalışabilir.

Ancak daha yüksek sıcaklıklarda batarya onarılamaz bir zarara uğrayabilir, hatta iPhone'unuz patlayabilir.

iPhone'unuzun pilinin aşırı ısınmasını önlemek için onu güneşte veya arabanızdaki sıcak klima havalandırmasının önüne bırakmayın.

Ayrıca sıfırın altında sıcaklıklar da pil ömrünüzü olumsuz etkileyebilir.

2. Orijinal şarj cihazları kullanın

Apple her zaman resmi kablolarının, adaptörlerinin ve kablosuz şarj cihazlarının kullanılmasını önerir.

Üçüncü taraf şarj cihazlarının kabloları zayıftır ve iPhone'unuzu şarj etse de standartları düzgün şekilde korumazlar. Üstelik resmi Apple aksesuarları güç dalgalanmalarını ve kısa devreleri önler.

3. Telefonunuzu gece boyunca şarj etmeyin

Çoğu kişi cihazları gece boyunca şarj eder. Ancak iPhone'unuzu aşırı şarj etmenin pile zarar verdiğini ve pilin sağlığını azalttığını biliyor musunuz?

Belki iPhone'unuzun bir saatlik şarja ihtiyacı vardır, ancak 7-8 saat boyunca şarja takmak aşırı şarja neden olur ve zaten yüklü hücrelere daha fazla akım iter.

Bu nedenle aşırı şarjı önlemek için uyarlanabilir şarjı açın. Bu, iPhone'unuzun pilinin sağlıklı kalmasını sağlayan yerleşik bir özelliktir.

Ayarlar → Pil → Pil Sağlığı seçeneğine gidin → İyileştirilmiş Pil Şarjı seçeneğini açın . Böylece iPhone'unuz, şarj düzeninizi öğrenecek ve gerektiğinde akımı kesecektir.

4. iPhone'unuzu tam şarj etmekten kaçının

Apple, 500 tam şarj döngüsü sonrasında iPhone'un yüzde 100 pil sağlığını koruyamayacağını iddia ediyor. Pil kapasitesi azaldığında, iPhone'unuzun şarjı daha hızlı bitecektir.

Ayrıca iPhone'u yüzde 100'e kadar şarj etmek daha fazla ısı üretir. Şarj hızının yüzde 80'den sonra yavaşladığını fark edebilirsiniz.

Bu nedenle iPhone'unuzu yüzde 100'e kadar şarj etmek yerine maksimum yüzde 80'e kadar doldurmak pil sağlığı için oldukça önemli.

5. En iyi kablosuz şarj aksesuarlarını kullanın

Kablosuz şarj cihazları kullanıyorsanız bunun için daima resmi bir MagSafe kılıfı kullanın. Böylece iPhone'unuz iyi bir manyetik bağlantıyı sürdürmek ve şarjı düzgün bir şekilde yakalamakta zorlanmayacaktır.

Ayrıca premium kasalarda şarj portunu kapatmak için fişler bulunur. Bu nedenle kir ve toz birikmeyecektir.

Ayrıca su geçirmez kılıflar, iPhone'unuzu suyun vereceği zararlardan korur, dolaylı olarak pili de korur.

Ancak iPhone'unuzun kasa nedeniyle aşırı ısınıp ısınmadığını kontrol etmek için gözünüzü açık tutun. Bu sorunu önlemek için gerekirse şarj olurken kılıfı çıkarın.

6. Kullanmayacaksanız tam şarj etmeyin

iPhone'unuzu uzun süre kapalı tutmak pilin arızalanmasına neden olabilir. Eğer iPhone'unuzu uzun süre kullanmamak için saklayacaksanız, yüzde 50'ye kadar şarj edin ve kapatın.

Ayrıca altı ayda bir telefonunuzu açıp bir süre kullanmayı unutmayın. Kısacası, telefonunuzu uzun süre kullanmayacaksanız yüzde 100'e kadar şarj etmeyin.

7. Hep açık ekran özelliğini kapatın

Apple, iPhone 14 Pro ve 15 Pro serileri için Hep Açık ekran adı verilen yeni bir özellik ekledi. Bu özellik, düşük güç modunda kilit ekranının açık kalmasını sağlar.

Böylece ekran, soluk ekran parlaklığıyla saniyede bir güncellenir. İşlev her zaman çalışır durumda olduğundan, Hep Açık ekranı kapatmak iPhone'unuzun pilinden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacaktır.

Ayarlar > Ekran ve Parlaklık bölümüne gidip ilgili özelliği kapatabilirsiniz.

8. Pil kullanım bilgilerini kontrol edin

Kullanımınızı ve güç tüketiminizin ayrıntılarını anlamak için iPhone'unuzun pil kullanım verilerini kontrol edin.

En fazla pil tüketen uygulamaları bu sayede bulabilirsiniz. Eğer kullanmadığınız uygulama varsa kaldırın.

Tüm bu yöntemler, pil sağlığınızın hızlı tükenmesini engeller. Ancak ne yazık ki iPhone'un pil sağlığını her zaman yüzde 100'de tutmanın bir yöntemi yok.

Lityum iyon piller zamanla kaçınılmaz olarak bozulacağından pilinizin bakımını yapmak için bu ipuçlarını izlemelisiniz.