iPhone'larda şaşırtan güvenlik açığı: Gizli iPad özellikleri ortaya çıktı

- iOS 26 beta sürümlerinde bulunan bir güvenlik açığı, iPhone'ların iPad'e özgü sistem özelliklerini kullanmasına olanak sağlıyor.
- Bu açık, MobileGestalt.plist dosyasının değişmesiyle cihaz özelliklerini etkileyerek arayüz detaylarını aktif hale getiriyor.
- Apple henüz resmi bir açıklama yapmazken, bu durum güvenlik riskleri konusunda endişe yaratıyor.
Apple’ın mobil işletim sistemi iOS 26’nın beta sürümlerinde, cihazların çalışma prensibini etkileyen ilginç bir güvenlik açığı tespit edildi.
Geliştirici GeoSn0w tarafından iOS 26.1 ve 26.2 sürümlerinde fark edilen bu hata, iPhone'ların iPad arayüz özelliklerine erişmesine yol açıyor.
SADECE IPAD'E ÖZEL ÖZELLİKLER ÇALIŞIYOR
Bu açık sayesinde iPhone kullanıcıları, normalde yalnızca tabletlerde bulunan Stage Manager ve bölünmüş ekran görünümü gibi özellikleri kullanabiliyor.
Ayrıca süzülen uygulama pencereleri gibi arayüz detayları da telefonlarda aktif hale gelebiliyor.
SİSTEM DOSYALARINA MÜDAHALE EDİLEBİLİYOR
Güvenlik açığının, cihazın donanım yeteneklerini ve aktif edilecek özellikleri belirleyen MobileGestalt.plist adlı dosyanın değiştirilmesiyle tetiklendiği ifade ediliyor.
Bu hata, normal şartlarda kilitli olması gereken dosyaların düzenlenmesine olanak tanıyarak bir güvenlik riski oluşturuyor.
Neyse ki bu açık, işletim sisteminin çekirdek seviyesindeki süper korumalı sistem klasörlerine erişim izni vermiyor.
Apple tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, hatanın potansiyel riskleri endişelere neden oldu.