iPhone'larda YouTube arama ve izleme geçmişi nasıl silinir YouTube geçmişini silmek algoritmayı sıfırlar ve yeni içerikleri keşfetmenize olanak tanır. Peki bu işlem iPhone'larda nasıl yapılır? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım.

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YouTube akışında sürekli olarak tuhaf video önerileri mi alıyorsunuz? O halde temiz bir sayfa açmak için YouTube aramanızı ve izleme geçmişinizi silmelisiniz.

YouTube, geçmiş etkinliklerinize göre video akışınızı düzenler. Böylece favori içeriğinize hızlı bir şekilde erişebilirsiniz.

Ancak başkaları YouTube hesabınızı kullanıyorsa, onların arama ve izleme geçmişleri algoritmanızı değiştirebilir. Bu nedenle YouTube akışınızı sıfırlamak için geçmiş etkinlikleri silmelisiniz.

iPhone'larda YouTube arama geçmişi nasıl silinir

YouTube'a gidin → Arama çubuğuna dokunun.

Burada YouTube arama geçmişiniz kronolojik sırayla listelenecektir.

Bir arama terimini sola kaydırın → Sil'e basın.

Bu işlem sayesinde arama geçmişinizi tek tek silebilirsiniz. Silinen arama girişi artık arama kutusunda öneri olarak görünmeyecek.

Ancak bir arama geçmişini temizlemenin aldığınız önerileri etkilemeyeceğini unutmayın.

iPhone'larda YouTube arama ve izleme geçmişini toplu olarak silin

YouTube uygulamasını başlatın.

Profiliniz → Ayarlar simgesine dokunun.

Tüm geçmişi yönet'i seçin.

Artık YouTube arama ve izleme geçmişinizi tarihe göre listelenmiş olarak görüntüleyebilirsiniz.

Şimdi "Sil" seçeneğine dokunun ve ardından "Tüm zamanları sil" kısmını seçin.