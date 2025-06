James Webb teleskobu en soğuk ve en eski gezegenlerden birini buldu

Haber Merkezi

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Dünya'dan yaklaşık 60 ışık yılı uzaklıktaki Herkül takımyıldızında yer alan 14 Herculis c (kısaca 14 Her c) adlı öte gezegeni doğrudan görüntüleyerek önemli bir keşif yaptı.

Gezegen, atmosferinden yayılan ısı nedeniyle yeni JWST görüntüsünde soluk turuncu bir nokta olarak görünüyor.

SOĞUK BİR DÜNYA: 14 HERCULIS C

Gökbilimciler, 14 Her c'nin yaklaşık dört milyar yaşında olduğunu ve sadece -3°C gibi oldukça soğuk bir atmosfer sıcaklığına sahip olduğunu tahmin ediyor.

Bu durum, onu şimdiye kadar doğrudan görüntülenen en soğuk ve en eski gezegenlerden biri yapıyor.

Gezegen, yıldızının etrafında Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığından yaklaşık 15 kat daha uzakta dönüyor. Eğer Güneş sistemimizde olsaydı, yörüngesi Satürn ile Uranüs arasında yer alacaktı.

Öte gezegenleri, kendi yıldızlarının parlaklığı yanında çok sönük kaldıkları için doğrudan görüntülemek oldukça zordur.

Özellikle 14 Her c gibi soğuk ve yaşlı gezegenleri görüntülemek ise büyük bir teknik başarı olarak kabul ediliyor.

Bilim insanları, gezegenin zayıf kızılötesi parıltısını yakalayabilmek için James Webb Teleskobu'nun koronagraf adı verilen özel bir cihazıyla yıldızının ışığını engelledi.

Gezegenin alışılmadık derecede eğik ve dengesiz yörüngesinin de bu başarılı gözleme yardımcı olduğu belirtildi.