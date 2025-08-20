James Webb, Uranüs’ün bilinmeyen bir uydusunu ortaya çıkardı

NASA’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, James Webb Uzay Teleskobu’nun şubat ayında Uranüs çevresinde yaptığı gözlemler sırasında daha önce fark edilmemiş yeni bir uydu keşfedildi.

10 KİLOMETRE ÇAPINDA

Yaklaşık 10 kilometre çapında olduğu belirtilen bu küçük uydu, düşük parlaklığı nedeniyle şimdiye kadar teleskopların gözünden kaçmış olabileceği ifade edildi.

HENÜZ İSİM KOYULMADI

Uranüs’ün, adlarını William Shakespeare ve Alexander Pope’un eserlerindeki karakterlerden alan 28 bilinen uydusu bulunuyordu. Yeni keşfedilen bu gök cismi ise şimdilik isimsiz.