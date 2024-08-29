James Webb'den yeni keşif: 6 başıboş gezegen tespit edildi Bilim insanları, James Webb Uzay Teleskobu'nu (JWST) kullanarak Perseus Moleküler Bulutu'nda 6 "başıboş gezegen" tespit ettiklerini duyurdu.

AA & Ensonhaber

NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu (JWST), 3 yıldır gözlem yapıyor.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçen James Webb Uzay Teleskobu, yeni bilgiler göndermeye devam ediyor.

6 BAŞIBOŞ GEZEGEN TESPİT EDİLDİ

Bilim insanları, James Webb Uzay Teleskobu'nu (JWST) kullanarak Perseus Moleküler Bulutu'nda 6 "başıboş gezegen" tespit etti.

6 "başıboş gezegen" veya herhangi bir yıldıza bağlı olmayan gök cisimleri, Perseus Bulutu içinde yer alan ve Dünya'ya yaklaşık 960 ışık yılı uzaklıktaki "NGC 1333" bulutsusunda keşfedildi.

Astronomlar, JWST'nin kızılötesi kameralarıyla görüntülenen NGC 1333'ün türbülanslı ortamında gaz ve tozun birleşerek yıldız ve diğer gök cisimlerinin oluşumuna olanak sağladığını ve 6 "başıboş gezegenin" Jüpiter'den büyük olduğunu kaydetti.

Araştırmada, yeni tespit edilen "başıboş gezegenlerden" birinin kütlesinin Jüpiter'in 5 katı olduğu ve bunun da yaklaşık 1600 Dünya'ya eşit olduğu kaydedildi.

Söz konusu gök cisminin etrafındaki tozlu diskin bir yıldız oluşumunu andırdığı ve burada "mini gezegenler" oluşmasının mümkün olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, "NGC 1333" içinde yeni doğan yıldızlar ile 5-10 Jüpiter kütlesinde gezegenlerin yanı sıra, çok nadir görülen ve "kahverengi cüce" adı verilen bir gök cismi ile yakınlarında bir gezegenin kütlesine sahip bir gök cismi daha tespit etti.

"Kahverengi cüceler", ne gezegen ne de yıldız olan, genellikle gezegenlerden daha büyük kütleye sahip ancak yıldızlar kadar kütle barındırmayan gök cisimleri olarak biliniyor.