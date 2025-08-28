Japonya ilk tamamen yerli kuantum bilgisayarını piyasaya sürdü

Japonya, teknoloji alanındaki iddiasını bir üst seviyeye taşıyarak, tamamen yerli imkanlarla üretilen ilk kuantum bilgisayarını tanıttı.

Osaka Üniversitesi'nde faaliyete geçen bu çığır açan sistem, ülkenin bu alandaki dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

TAMAMEN JAPON MALI DONANIM VE YAZILIM

Bilgisayarın kalbinde, Japon araştırma enstitüsü RIKEN tarafından geliştirilen ve süperiletken kübitler içeren bir çip yer alıyor.

Sistem ayrıca, yine Japonya'da geliştirilen ve OQTOPUS adı verilen açık kaynaklı bir yazılım paketiyle çalışıyor.

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ

Kuantum bilgisayarlar, ilaç keşfi ve lojistik optimizasyonu gibi alanlarda, dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarının bile çözemediği karmaşık problemleri çözme potansiyeline sahip.

Ancak bu teknolojinin yaygınlaşması için, hesaplamalar sırasındaki yüksek hata oranları gibi zorlukların aşılması gerekiyor.