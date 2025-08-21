Japonya Savunma Bakanı Nakatani'den Baykar'a ziyaret

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, beraberindeki heyetle birlikte Baykar’ı ziyaret etti.

Baykar’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Japonya Savunma Bakanı Sayın Nakatani Gen ve heyeti, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’mizi ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk” ifadelerine yer verildi.

NAKATANİ, PROJELER HAKKINDA BİLGİ ALDI

Ziyaret sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Genel Müdür Haluk Bayraktar, Nakatani’ye şirketin projeleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Programa, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de katıldı.