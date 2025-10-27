Japonya, uzay istasyonuna kargo taşıyan yeni roketini başarıyla fırlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Japonya, uzay programında önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Yeni amiral gemisi H3 Roketi, Güney Japonya'daki Tanegashima Uzay Merkezi'nden insansız kargo uzay aracı HTV-X1'i taşıyarak başarıyla fırlatıldı.

YÖRÜNGEYE YERLEŞTİ

Roketten başarıyla ayrılan HTV-X1 kargo aracı, hedeflenen yörüngeye yerleşti. Aracın birkaç gün içinde erzakla birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşması bekleniyor.

İstasyondaki Japon astronot Kimiya Yui, robotik bir kol kullanarak kargo aracını yakalayacak.

YENİ NESİL KARGO ARACI HTV-X1

HTV-X1, JAXA'nın 2020'de emekliye ayrılan Kounotori (Leylek) kargo aracının halefi olarak tasarlandı. Yeni araç, daha büyük yükler taşıyabiliyor ve uçuş sırasında güç sağlayabiliyor.

Bu özellik, düşük sıcaklıkta depolanması gereken laboratuvar örneklerinin taşınmasına olanak tanırken, araç ISS'ye altı aya kadar bağlı kalabilecek.

KÜRESEL PAZARDA REKABET HEDEFİ

Japonya'nın uzun süredir hizmet veren H-2A roketinin yerini alan H3 Roketi, küresel uzay pazarında maliyet açısından daha rekabetçi olacak şekilde geliştirildi.

2023'teki başarısız ilk denemesinin ardından bu görev, roketin art arda altıncı başarılı uçuşu olarak kayıtlara geçti.