Jeff Bezos: Tüm veri merkezlerini ve fabrikaları Ay'a taşımalıyız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Jeff Bezos, gezegenimizin mevcut sanayi ve veri yükünü artık kaldıramadığına dikkat çekerek teknoloji ve çevre dengesi konusunda uyarılarda bulundu.

Ünlü milyarder, çözümün bu üretim ve veri işleme sistemlerini Ay’a ya da Dünya yörüngesine taşımak olduğunu savundu.

"PLAN B YOK"

Gezegenin alternatifi olmadığını belirten Bezos, "Plan B yok, sadece bir Dünya’mız var." diyerek çevresel bozulmanın engellenmesi gerektiğini ifade etti.

Özellikle devasa enerji tüketen veri merkezlerinin durumu göz önüne alındığında, bu radikal öneri dikkat çekiyor.

UZAYDA ÜRETİMİN GELECEĞİ

Google gibi teknoloji devleri de uzay temelli çözümler üzerinde çalışsa da bu alanda henüz ciddi teknik ve ekonomik engeller bulunuyor.

Bezos’un bu önerisi kısa vadede mümkün görünmese de,uzun vadede teknoloji ve çevre politikalarının şekillenmesinde etkili olabilir.