Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık'ta tek bir yıldız gibi parlayacak

Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık'ta tek bir yıldız gibi parlayacak

Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık'ta "büyük birleşme" olarak bilinen buluşmayla, gökyüzünde "tek bir yıldız" gibi görünecek.

Kuzey yarımkürede en uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık tarihine az bir süre kaldı. Ancak bu tarih, yalnızca en uzun geceye değil, yüzyıllar sonra ilk defa gerçekleşecek bir olaya daha ev sahipliği yapacak.

Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık'ta gün batımından hemen sonra Orta Çağ'dan beri yapmadıkları bir şeyi yapacak ve çift bir gezegen gibi gözükecek.

Avustralya'da Monash Üniversitesi'nde görevli gökbilimci Michael Brown, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını söyledi.

ÇIPLAK GÖZLE İZLENEBİLECEK

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey yarımkürede en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.

BİR SONRAKİ YAKINLIK 2080'DE

Gökbilim Profesörü Patrick Hartigan, Jüpiter'le Satürn'ü gece gökyüzünde bir daha bu kadar yakın ve yüksekte görmek isteyenlerin, 15 Mart 2080'e kadar beklemesi gerektiğini belirtti. Harigan'a göre, 2080'den 2400 yılına kadar böyle bir yakınlaşma olmayacak.