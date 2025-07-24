Kameraları unutun: Bu teknoloji, insanları duvarların arkasından izliyor

Bilim dünyasında heyecan yaratan ve aynı zamanda endişelendiren bir gelişme yaşandı.

İtalyan araştırmacılar, sadece Wi-Fi sinyallerini kullanarak insanları kimliklendirebilen ve takip edebilen "WhoFi" adında yeni bir teknoloji geliştirdiklerini duyurdu.

KAMERADAN DAHA ETKİLİ VE DOĞRU

Bu sistem, bir kişinin vücudunun Wi-Fi sinyallerinde yarattığı benzersiz bozulmayı analiz ederek çalışıyor ve yüzde 95,5'e varan bir doğruluk oranı sunuyor.

Işık koşullarından etkilenmemesi ve duvarların arkasını "görebilmesi" gibi özellikleriyle kameralardan daha üstün yeteneklere sahip.

BÜYÜK GİZLİLİK ENDİŞELERİ YARATIYOR

Teknoloji, perakende analizi ve güvenlik gibi alanlarda potansiyel sunsa da ciddi gizlilik endişelerini de beraberinde getiriyor.

Bu "pasif tespit" yöntemi, insanların rızaları olmadan ve hatta duvarların arkasından bile takip edilebilmesi riskini doğuruyor.