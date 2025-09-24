Kanada: TikTok çok sayıda çocuğun hassas verilerini topladı

Kanada hükümeti, sosyal medya platformu TikTok’a ilişkin veri güvenliği soruşturmasının raporunu yayımladı. Raporda, TikTok’un kişisel verileri toplama ve kullanma yöntemlerinin Kanada’nın gizlilik yasalarına uygunluğu incelendi.

REŞİT OLMAYAN KULLANICILAR VE YAŞ KISITLAMALARI

Raporda, reşit olmayan yüz binlerce Kanada vatandaşının TikTok’u kullandığı belirtilerek, birçok eyalette 13 yaş altı çocuklar için belirlenen erişim yasağının TikTok tarafından yeterince uygulanmadığı ifade edildi.

"ÇOCUKLARIN HASSAS VERİLERİ TOPLANDI"

Raporda, “TikTok’un yetersiz yaş güvenlik önlemleri sonucunda çok sayıda Kanadalı çocuğun hassas kişisel verileri toplandı.” denildi. Toplanan veriler arasında yüz ve ses gibi biyometrik bilgiler de bulunuyor.

Her yıl yaklaşık 500 bin reşit olmayan kullanıcının platformdan engellendiği belirtilirken, yaş tespit mekanizmasındaki eksiklikler nedeniyle muhtemelen çok daha fazla çocuğun fark edilmediği vurgulandı.