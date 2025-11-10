Kasım 2025 Türkiye’de en çok kullanılan telefonlar: Apple mı, Samsung mu?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Pazar araştırma şirketi Statcounter, Ekim 2025 dönemine sonu itibarıyla en çok tercih edilen akıllı telefon markalarını ortaya koydu.

Onlarca marka arasında öne çıkan isimler, hem global pazarda hem de Türkiye’de kullanıcı tercihlerini net bir şekilde gösterdi.

Küresel ölçekte, Apple ve Samsung arasındaki rekabet dikkat çekiyor.

Peki, Türkiye’de en çok hangisi kullanılıyor?

BİLİNMEYEN ZİRVEDE

Küresel lider Apple, Türkiye pazarında da güçlü konumunu korurken, Samsung yüzde 14,54 ile ikinci sırada yer aldı. Çinli teknoloji devi Xiaomi ise hızla büyüyen kullanıcı kitlesiyle dikkat çekiyor.

Ancak tablonun en dikkat çeken unsuru, “Bilinmeyen” kategorisinin yüzde 41,39’luk pazar payıyla zirvede yer alması oldu. Peki, bu Bilinmeyen ne anlama geliyor?

Statcounter, pazar araştırmalarını web analizi üzerinden gerçekleştiriyor. İnternete bağlanan cihazların trafiği takip edilerek marka tespiti yapılıyor. Ancak bazı durumlar veriyi etkileyebiliyor: VPN kullanımı, mobil operatör filtreleri veya IMEI kaydı olmayan cihazlar, markanın belirlenmesini zorlaştırıyor. İşte bu nedenle tespit edilemeyen cihazlar Bilinmeyen kategorisine dahil ediliyor.