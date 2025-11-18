Kasım 2025'te Türkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefon

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Artan döviz kurları ve teknoloji ürünlerine uygulanan yüksek oranlı vergiler, Türkiye'deki akıllı telefon pazarını derinden etkilemeye devam ediyor.

Özellikle amiral gemisi olarak adlandırılan üst segment akıllı telefonların fiyatları, artık karşılanamaz seviyelere ulaşmış durumda.

Mevcut ekonomik koşullar altında, Türkiye'de üst segment bir telefon satın almak isteyen bir tüketicinin, on binlerce TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.

Kasım 2025 itibarıyla güncellenen fiyat listesi de bu durumu net bir şekilde gözler önüne seriyor.

ZİRVE APPLE'IN ELİNDE

Kasım 2025 verilerine göre Türkiye'de satılan en pahalı akıllı telefon ünvanı, teknoloji devi Apple'ın elinde bulunuyor.

Listenin ilk sırasında, 19 Eylül tarihinde satışa sunulan iPhone 17 Pro Max (2 TB) modeli yer alıyor.

Bu modelin Türkiye'deki satış fiyatı tam 168 bin 999 TL olarak belirlenmiş durumda. Apple, podyumun sadece zirvesini değil, ilk üç sırasını da domine ediyor.

Listenin ikinci sırasında 131 bin 999 TL'lik fiyat etiketiyle iPhone 17 Pro (1 TB) modeli bulunuyor. Üçüncü sırada ise Apple'ın bir diğer iddialı modeli olan iPhone Air (1 TB) 121 bin 999 TL'lik fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

LİSTEDEKİ DİĞER MARKALAR

Apple'ın ardından listenin dördüncü ve beşinci sıralarında güçlü rakipler yer alıyor. OPPO Find N5 (512 GB) modeli 119 bin 999 TL fiyat etiketine sahip.

OPPO'yu, yine 119 bin 999 TL fiyata sahip olan Huawei Mate X6 (512 GB) modeli takip ediyor. Samsung'un katlanabilir ekranlı amiral gemisi telefonu ise listenin altıncı sırasında kendine yer buluyor.

TÜRKİYE'DE SATILAN EN PAHALI 10 AKILLI TELEFON

iPhone 17 Pro Max (2 TB) - 168 bin 999 TL

iPhone 17 Pro (1 TB) - 131 bin 999 TL

iPhone Air (1 TB) - 121 bin 999 TL

OPPO Find N5 (512 GB) - 119 bin 999 TL

Huawei Mate X6 (512 GB) - 119 bin 999 TL

Samsung Galaxy Z Fold7 (1 TB) - 117 bin 999 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra (1 TB) - 101 bin 499 TL

Huawei Pura 80 Ultra (512 GB) - 98 bin 999 TL

Xiaomi 15 Ultra (1 TB) - 89 bin 999 TL

iPhone 17 (512 GB) - 89 bin 999 TL