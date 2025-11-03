Kasım ayında tanıtılması beklenen Apple ürünleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple, eylül ayında yeni iPhone modellerini ve ekim ayında M5 çipli MacBook Pro ile iPad Pro'yu tanıtmıştı.

Görünüşe göre şirketin ara verme planı yok ve söylentiler kasım ayında da yeni Apple ürünlerinin geleceğini gösteriyor.

İOS 26.1 GÜNCELLEMESİ BEKLENİYOR

Apple tarafında gerçekleşecek ilk büyük yeniliğin yazılımla ilgili olacağı belirtiliyor. iOS 26’nın ilk büyük güncellemesi olan iOS 26.1’in önümüzdeki hafta tanıtılması bekleniyor.

Bu güncellemenin Apple Intelligence’a Türkçe desteği ve AirPods’un Canlı Çeviri özelliğine yeni diller eklemesi gibi birçok yenilik sunacağı iddia ediliyor.

KASIMDA 3 YENİ DONANIM İDDİASI

Söylentiler, şirketin Kasım ayında yeni bir Apple TV 4K tanıtabileceğini gösteriyor. Bu cihazın A17 Pro çip, Apple Intelligence desteği ve hatta kameralı olabileceği konuşuluyor.

Beklenen bir diğer ürün ise gelişmiş ses kalitesi ve yeni renklere sahip olması muhtemel HomePod mini 2.

Ayrıca uzun süredir beklenen ve daha iyi mesafe sunacağı iddia edilen AirTag 2’nin de Kasımda tanıtılabileceği belirtiliyor.

SÜRPRİZ MACBOOK İHTİMALİ

Donanım iddiaları bunlarla da sınırlı kalmıyor. Düşük bir ihtimal de olsa 12,9 inçlik bütçe dostu sürpriz bir Macbook modelinin de gelebileceği iddia ediliyor.

Tüm bu bilgilerin birer iddia olduğunu unutmamak gerekiyor.