Kasım ayının en güçlü akıllı telefonları belli oldu

AnTuTu, akıllı telefonları donanımları üzerinden test ederek her ay güncel bir liste yayınlıyor.

Kasım 2025 dönemi için de en güçlü akıllı telefonların güncel listesi paylaşılmış durumda.

ZİRVEDE RED MAGIC 10 PRO VAR

Listenin zirvesinde 3.111.153 puan alan Red Magic 10 Pro yer alıyor. Onu 3.015.632 puanla Vivo X200 Ultra ve 2.975.983 puanla Poco F7 Ultra takip ediyor.

IPHONE MODELLERİ LİSTENİN GERİSİNDE KALDI

Listede en çok dikkat çeken detay ise ilk 10'da hiçbir iPhone modelinin bulunmaması oldu. Geçtiğimiz aylarda ve yıllarda da durumun bu şekilde olduğu belirtiliyor.

Açıklanan listeye göre iPhone 17 Pro Max, 2.392.494 AnTuTu puanı ile kendine ancak 18. sıradan yer bulabildi. Standart iPhone 17 ise 2.134.375 puanla 33. sırada kaldı.

TÜRKİYE'DE SATIŞTA OLAN EN GÜÇLÜ MODEL

Listenin genelinde üçüncü sırada yer alan Poco F7 Ultra, bir başka açıdan daha önem taşıyor.

Bu model, Türkiye'de resmî satışı olan telefonlar arasında zirvenin sahibi olarak öne çıkıyor.