Kasım ayının en güçlü Android telefonları belli oldu

- AnTuTu, Kasım 2025 dönemine ait en güçlü Android telefonlar listesini yayınladı.
- Amiral gemisi kategorisinde, 24 GB RAM ve 1 TB depolama donanımına sahip Red Magic 11 Pro+ modeli zirveye yerleşti.
- Listenin devamında OPPO Find X9 Pro ve vivo X300 Pro gibi yüksek performanslı modeller yer aldı.
Akıllı telefon performans testleriyle bilinen AnTuTu, 1-30 Kasım tarihleri arasında toplanan veriler ışığında Kasım 2025'in en güçlü Android cihazlarını sıraladı.
Amiral gemisi cihazları kapsayan listede, Snapdragon ve MediaTek işlemcilerin rekabeti dikkat çekti.
RED MAGIC 11 PRO+ ZİRVEDE
Amiral gemisi kategorisinde zirvenin sahibi, 24 GB RAM ve 1 TB depolama donanımıyla test edilen Red Magic 11 Pro+ modeli oldu.
4.105.121 puan alarak rakiplerini geride bırakan cihazı, 4 milyon barajını aşan OPPO Find X9 Pro ve vivo X300 Pro takip etti.
Snapdragon 8 Gen 5 platformunu kullanan iQOO 15 modeli ise dördüncü sıraya yerleşerek performansını kanıtladı.
Listenin devamında Honor Magic 8 serisi ve OnePlus 15 gibi güçlü modeller yer aldı.
KASIM AYININ EN İYİ 10 ANDROID TELEFONU
Red Magic 11 Pro+
OPPO Find X9 Pro (Uydu versiyonu)
vivo X300 Pro (Uydu versiyonu)
iQOO 15
Honor Magic 8 Pro
realme GT8 Pro
Honor Magic 8
OnePlus 15
OPPO Find X9
Redmi K90 Pro Max