Kasım ayının en güçlü Android telefonları belli oldu AnTuTu, Kasım 2025 dönemine ait en güçlü Android telefonlar listesini yayınlayarak performans şampiyonlarını ve segment liderlerini resmen duyurdu.

Göster Hızlı Özet AnTuTu, Kasım 2025 dönemine ait en güçlü Android telefonlar listesini yayınladı.

Amiral gemisi kategorisinde, 24 GB RAM ve 1 TB depolama donanımına sahip Red Magic 11 Pro+ modeli zirveye yerleşti.

Listenin devamında OPPO Find X9 Pro ve vivo X300 Pro gibi yüksek performanslı modeller yer aldı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Akıllı telefon performans testleriyle bilinen AnTuTu, 1-30 Kasım tarihleri arasında toplanan veriler ışığında Kasım 2025'in en güçlü Android cihazlarını sıraladı. Amiral gemisi cihazları kapsayan listede, Snapdragon ve MediaTek işlemcilerin rekabeti dikkat çekti. RED MAGIC 11 PRO+ ZİRVEDE Amiral gemisi kategorisinde zirvenin sahibi, 24 GB RAM ve 1 TB depolama donanımıyla test edilen Red Magic 11 Pro+ modeli oldu. 4.105.121 puan alarak rakiplerini geride bırakan cihazı, 4 milyon barajını aşan OPPO Find X9 Pro ve vivo X300 Pro takip etti. Snapdragon 8 Gen 5 platformunu kullanan iQOO 15 modeli ise dördüncü sıraya yerleşerek performansını kanıtladı. Listenin devamında Honor Magic 8 serisi ve OnePlus 15 gibi güçlü modeller yer aldı. KASIM AYININ EN İYİ 10 ANDROID TELEFONU Red Magic 11 Pro+ OPPO Find X9 Pro (Uydu versiyonu) vivo X300 Pro (Uydu versiyonu) iQOO 15 Honor Magic 8 Pro realme GT8 Pro Honor Magic 8 OnePlus 15 OPPO Find X9 Redmi K90 Pro Max Teknoloji Haberleri Türkiye’nin ilk milli YTA’sı FGN-TUG-S01 uzaya fırlatıldı

