SpaceX'ten korkutan açıklama: Yörüngedeki Starlink uydusunda patlama meydan geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

SpaceX, iletişim kaybı yaşanan bir Starlink uydusunun hızla irtifa kaybettiğini ve çevresine enkaz parçaları yaydığını açıkladı.

Şirket, itki tankındaki boşalma ve ortaya çıkan parçaların uyduda bir patlama meydana geldiğine işaret ettiğini belirtti.

ÇARPIŞMA DEĞİL İÇ KAYNAKLI PATLAMA

Uzay takip şirketi Leo Labs, Starlink 35956 numaralı uyduda yaşanan olayın harici bir çarpışmadan ziyade "dahili bir enerji kaynağından" kaynaklandığını raporladı.

Radar ağları, olayın hemen ardından uydunun çevresinde onlarca yeni enkaz parçası tespit etti.

Bu olay, 24 binden fazla nesnenin takip edildiği ve giderek kalabalıklaşan 418 kilometre irtifadaki Alçak Dünya Yörüngesi'nde gerçekleşti.

SpaceX, kontrolsüz kalan uydunun Uluslararası Uzay İstasyonu için bir tehdit oluşturmadığını ve parçaların birkaç hafta içinde atmosferde yanarak yok olacağını bildirdi.