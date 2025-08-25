Katlanabilir iPhone hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Apple'ın merakla beklenen ilk katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni ve önemli detaylar, güvenilir kaynak Mark Gurman tarafından paylaşıldı.

İddialara göre, kitap gibi açılan bir tasarıma sahip olacak olan telefon, dört kamera ve yan tuşa entegre edilmiş bir Touch ID sensörüyle gelecek.

FACE ID YERİNE TOUCH ID

Söylentilerdeki en dikkat çekici detay, cihazda Face ID yerine Touch ID'nin kullanılacak olması.

Bu kararın, katlanabilir iPhone'u 9.5 mm gibi şimdiye kadarki en ince iPhone yapacak olan tasarım gereksinimleri nedeniyle alındığı iddia ediliyor.

KAMERA VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Katlanabilir iPhone, ön ve iç ekranın yanı sıra arka tarafta da iki kamera olmak üzere toplam dört kamera ile donatılacak.

Ayrıca cihazda, süper hızlı bağlantı imkanı sunan yeni C2 modeminin yer alacağı belirtiliyor.

Yüksek segment Android katlanabilir telefonların 1.800 dolar civarında olduğu düşünülürse, Apple'ın rekabetçi bir fiyat sunması bekleniyor.

İlk aşamada sadece siyah ve beyaz renk seçenekleriyle geleceği iddia edilen modelin üretimine gelecek yılın başında başlanacak.