Kendi kendini güçlendiren robotlar geliştirildi

Teknoloji dünyası her geçen gün yeni bir gelişmeye sahne olurken, yapay zekanın ardından robot teknolojisinde de dikkat çekici ilerlemeler yaşanıyor. Columbia Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, başka robotların parçalarını kullanarak kendini güçlendirebilen bir robot geliştirdi.

BİR ARAYA GELDİKLERİNDE KARMAŞIK SİSTEMLER OLUŞTURUYORLAR

NTV’nin aktardığına göre, bu yenilikçi sistemde “Truss Link” adı verilen manyetik uçlara sahip özel modüller yer alıyor. Bu modüller esnek yapıları sayesinde uzayabiliyor, bükülebiliyor ve manyetik alanları aracılığıyla birbirine bağlanabiliyor. Bir araya geldiklerinde ise yapılarını dönüştürerek daha karmaşık sistemler oluşturabiliyorlar.

CANLILAR GİBİ DAVRANABİLİYORLAR

Çalışmayı yürüten Philippe Martin Wyder, bu teknolojiyi “biyolojik canlıların çevrelerinden kaynak alarak büyümesi”ne benzetiyor. Geliştirilen robotlar da tıpkı canlılar gibi çevrelerinden parça toplayarak büyüyor, adapte oluyor ve hatta kendilerini onarabiliyor.

Bir robotun oluşması için yalnızca altı Truss Link modülü yeterli. Üstelik bu modüller, bir araya gelerek önce iki boyutlu bir yapı oluşturuyor, ardından üç boyutlu hale gelerek hareket edebiliyor.

HEM "YAMYAM" HEM DE "YARDIMSEVER" ROBOTLAR

İşin ilginç tarafı, bu robotlar yalnızca başka robotlardan parça almakla kalmıyor; gerektiğinde diğerlerine de yardım edebiliyorlar. Enerjisi düşük modülleri çıkarıp yerine yenilerini entegre ederek sistemleri optimize ediyorlar. Bu yönleriyle sadece “yamyam” değil, aynı zamanda “yardımsever” de sayılabilirler.