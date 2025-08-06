Kimse durduramıyor: ChatGPT'nin haftalık kullanıcı sayısı belli oldu

Yapay zeka devi OpenAI, sohbet robotu ChatGPT'nin rekor kıran büyüme rakamlarını paylaştı.

Bir şirket yöneticisi tarafından yapılan açıklamaya göre, platformun haftalık aktif kullanıcı sayısı bu hafta itibarıyla 700 milyona ulaştı.

BU HIZLI BÜYÜMENİN ARKASINDA NE VAR

Bu baş döndürücü artış, geçtiğimiz yıla göre tam 4 katlık bir büyümeye işaret ediyor.

Bu başarının arkasında, metin, ses ve görüntüyü bir arada kullanabilen GPT-4o modelinin sunulması, mobil uygulamalar üzerinden kolay erişim ve kurumsal çözümlerin yaygınlaşması yatıyor.

SIRADAKİ HEDEF 1 MİLYAR KULLANICI VE GPT-5

OpenAI'nin bir sonraki hedefinin haftalık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşmak olduğu ve bu hedefin artık uzak görünmediği belirtiliyor.

Ayrıca, yapay zeka alanında yeni bir devrim yaratması beklenen GPT-5'in de bu ay içinde duyurulabileceği konuşuluyor.