Korkunç çalışma, 2100 yılına kadar iklim değişikliğinden kaç kişinin öleceğini açıklıyor

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Max Planck Kimya Enstitüsü'nden araştırmacılar, iklim değişikliği ve hava kirliliği nedeniyle 2100 yılına kadar 30 milyon insanın ölebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Araştırmacılar, hava kirliliği ve aşırı sıcaklıklara bağlı ölüm oranlarını tahmin etmek için ileri sayısal simülasyonlar kullandı.

Çalışma, BM'nin Dünya'nın bu yüzyılda 3,1°C'lik "felaket" niteliğinde bir ısınmaya doğru gittiği uyarısında bulunmasının hemen ardından geldi.

AŞIRI SICAKLIKLAR VE HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÜM ORANLARINI ARTIRIYOR

Grup lideri Dr. Andrea Pozzer, 2000 yılında her yıl yaklaşık 1,6 milyon kişinin aşırı soğuk ve sıcak nedeniyle hayatını kaybettiğini, ancak yüzyılın sonuna doğru bu rakamın yaklaşık yedi kat artarak 10,8 milyona çıkacağını belirtti.

Hava kirliliği nedeniyle 2000 yılında yıllık ölümler yaklaşık 4,1 milyondu. Yüzyılın sonuna doğru bu sayının beş kat artarak 19,5 milyona çıkması bekleniyor.

BÖLGESEL FARKLILIKLAR

Analizler, iklim değişikliğinden kaynaklanan ölümlerde bölgesel olarak önemli farklılıklar olacağını gösteriyor.

Çalışmaya göre, nüfusun yaşlanması ve hava kirliliğinin hâlâ önemli bir rol oynaması nedeniyle Güney ve Doğu Asya'nın en çok etkilenecek bölgeler olması bekleniyor.

Buna karşılık, Batı Avrupa, Kuzey Amerika, "Avustralasya" ve Asya Pasifik gibi yüksek gelirli bölgelerde aşırı sıcaklıklara bağlı ölümlerin hava kirliliğinden kaynaklanan ölümleri aşması bekleniyor.

Bu bölgelerdeki ABD, İngiltere, Fransa, Japonya ve Yeni Zelanda gibi bazı ülkelerde bu değişim halihazırda yaşanıyor.

SICAKLIK KAYNAKLI SAĞLIK RİSKLERİ ARTIYOR

Uzmanlar, aşırı sıcaklıkların Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde (Polonya ve Romanya) ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde (Arjantin ve Şili) de hava kirliliğinden daha önemli bir sağlık riski haline gelmesiyle, bu farklılığın daha da artacağını öngörüyor.

2100 yılına gelindiğinde, dünya nüfusunun beşte biri için sıcaklık kaynaklı sağlık risklerinin hava kirliliği kaynaklı risklerden daha fazla olması bekleniyor.

ACİL HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

Araştırmacılar, bulguların iklim değişikliğini hafifletmek için acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurgulamasını umuyor.

Dr. Pozzer, "İklim değişikliği sadece çevresel bir sorun değil; aynı zamanda halk sağlığına da doğrudan bir tehdittir." dedi.

Kıbrıs Enstitüsü İklim ve Atmosfer Araştırma Merkezi Direktörü Jean Sciare ise, "Bu bulgular, gelecekte can kaybını önlemek için kararlı azaltma önlemlerinin şimdi uygulanmasının kritik önemini vurguluyor." ifadelerini kullandı.