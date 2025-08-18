Kraliyet Donanması'nın robotik denizaltısı 16 bin km uzaktan kontrol ediliyor

İngiltere Kraliyet Donanması'na ait prototip robotik denizaltı XV-Excalibur, askeri teknoloji alanında çığır açan bir teste imza attı.

Denizaltı, İngiltere'nin Plymouth kentindeki sularda görev yaparken, 16 bin km uzaklıktaki Avustralya'dan bir komuta merkezi tarafından kontrol edildi.

AVRUPA'NIN EN GELİŞMİŞ MÜRETTEBATSIZ DENİZALTISI

"Cetus Projesi" kapsamında geliştirilen XV-Excalibur, 12 metre uzunluğunda ve 19 ton ağırlığında bir Ekstra Büyük Mürettebatsız Sualtı Gemisi (XLUUV) olarak sınıflandırılıyor.

Silah sistemleri bulunmasa da sahip olduğu gelişmiş sensörler ve modüler yük kapasitesiyle Avrupa'nın en gelişmiş insansız denizaltısı olarak kabul ediliyor.

AUKUS ANLAŞMASININ BİR PARÇASI

Bu başarılı test, ABD, İngiltere ve Avustralya arasında denizaltı teknolojisi paylaşımını içeren AUKUS II. Sütun anlaşmasının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Testin amacı, Avustralya'nın otonom denizaltıları komuta etme yeteneğini göstermek ve gelecekteki nükleer denizaltı filosunu destekleyecek teknolojileri geliştirmektir.

İki yıllık bir test programına tabi tutulacak olan robotik denizaltı, denizaltı karşıtı savaş ve istihbarat toplama gibi görevlerde nasıl kullanılabileceğini araştırmak için kullanılacak.

Bu tür teknolojiler, Kraliyet Donanması'nın gelecekteki filosunun önemli bir parçasını oluşturmayı hedefliyor.