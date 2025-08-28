Küresel çapta yayınlandı: YouTube Hype özelliği ne işe yarıyor

Video paylaşım devi YouTube, küçük içerik üreticilerinin platformda daha fazla görünürlük kazanmasını hedefleyen yenilikçi "Hype" özelliğini küresel olarak kullanıma açtı.

Bu özellik, 500 binden az abonesi olan kanalların videolarında "beğen" düğmesinin altında yer alacak.

YENİ YOUTUBE HYPE ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR

İzleyiciler, bu yeni özellik sayesinde favori içerik üreticilerinin haftada en fazla üç videosuna 'hype' yaparak destek olabilecek.

'Hype' alan videolar puan kazanarak YouTube'un Keşfet menüsünde yer alan yeni bir sıralama tablosunda öne çıkma şansı yakalayacak.

KÜÇÜK KANALLARA DAHA FAZLA DESTEK

YouTube, adil bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla daha az aboneye sahip kanalların 'hype' aldığında daha büyük bir bonus kazanacağını açıkladı.

Bu destekle öne çıkan videolarda özel bir "beğenilen" rozeti de görünecek.

GELECEK PLANLARI

Şu anda 39 ülkede aktif olan "YouTube Hype" özelliğinin kapsamının daha da genişletilmesi planlanıyor.

Platform, gelecekte oyun ve stil gibi belirli ilgi alanlarına yönelik özel 'hype' liderlik tabloları oluşturmayı da hedefliyor.