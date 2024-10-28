Küresel çip satışlarında büyüme 2025’te yavaşlayacak

AA & Ensonhaber

Dünyanın önde gelen araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner, küresel çip pazarına ilişkin 2025 yılı satış tahminlerini açıkladı.

Gartner'a göre, 2025 yılında çip satışları bir önceki yıla göre yüzde 13,8 artarak 716,7 milyar dolara yükselecek.

Bu yıl için ise çip satışlarının 2023'e göre yüzde 18,8 artarak 629,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

BÜYÜME YAVAŞLIYOR

Gartner Kıdemli Baş Analisti Rajeev Rajput, büyümenin yapay zeka ile ilgili yarı iletken talebindeki artış ve elektronik üretimindeki toparlanmadan kaynaklandığını belirtti.

Rajput, otomotiv ve sanayi sektörlerinden gelen talebin ise zayıf kalmaya devam ettiğini vurguladı.

GPU'LAR VE BELLEK PAZARI ÖNE ÇIKIYOR

Gartner'ın tahminlerine göre, yakın vadede bellek pazarı ve grafik işleme birimleri (GPU'lar) küresel yarı iletken satışlarını artırmaya devam edecek.

2023'ten bu yana yapay zeka modellerinin eğitimi ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan GPU'ların satışlarının, 2025'te yüzde 27'lik bir artışla toplam 51 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Yapay zeka teknolojilerinin gelişimi ve yaygınlaşması, çip pazarında büyümenin önemli itici güçlerinden biri olmaya devam ediyor.