Küresel ısınmanın etkilerini gözler önüne seren 10 fotoğraf

İklim değişiklikleri ile birlikte küresel ısınmanın dünya üzerindeki etkilerini gösteren 10 farklı fotoğrafı sizler için listeledik.

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye doğru ilerliyor.

Bilim insanlarına göre, iklim değişikliği nedeniyle Dünya'nın sonu yavaş yavaş gelmeye başlıyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2020'nin en sıcak üç yıldan biri olarak kayıtlara geçtiğini açıklayarak, bu tehlikeyi bir kez daha doğruladı.

WMO'dan yapılan açıklamada, 2020 yılında dünyanın 2016 ve 2019'un ardından üçüncü en sıcak yılını yaşadığı belirtildi.

Peki küresel ısınma ve iklim değişikliği, Dünya'mızı nasıl etkiliyor? İşte bu sorunun cevabını gözler önüne seren 10 fotoğraf

1. BİRÇOK BUZUL HIZLA ERİYOR

2. BUZULLAR ERİMEYE DEVAM ETTİĞİ SÜRECE, DENİZ SEVİYESİ DE HIZLA YÜKSELİYOR

3. BİRÇOK BÖLGEDE KIYI ŞERİDİ EROZYONU HIZLANDI

4. KÜRESEL ISINMAYLA ORTAYA ÇIKAN TARİHİ TAŞLAR

5. ESKİDEN DÜNYANIN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK GÖLÜ OLAN ARAL, PARÇALARA AYRILDI

6. ENDONEZYA'DAKİ ORMANSIZLAŞMA, BU BÖLGEYİ EN YÜKSEK SERA GAZI EMİSYONUNA SAHİP ÜLKELERDEN BİRİ HALİNE GETİRDİ.

7. UZUN SÜREN KURAKLIK VE AŞIRI SICAKLIK, AVUSTRALYA'DA YANGIN SEZONUNU TETİKLEDİ.

8. AVUSTRALYA'DAKİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TARIM ALANLARINA ULAŞTI. UZMANLARA GÖRE SICAKLIKLAR, ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL İÇİNDE REKOR SEVİYELERE ÇIKACAK

9. BİR ZAMANLAR ORTA DOĞU'NUN EN BÜYÜK GÖLÜ OLAN URMİYE GÖLÜ, NE YAZIK Kİ KÜÇÜLMEYE DEVAM EDİYOR.

10. ARJANTİN'DEKİ PERITO MORENO BUZULUNUN DEVASA KÜTLELERİ HER GEÇEN YIL ÇÖKÜYOR

SICAKLIKLAR ORTALAMANIN 1,2 DERECE ÜZERİNDE

Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre, 2020'de ortalama küresel sıcaklık, sanayi öncesi dönemin 1,2 derece üzerinde gerçekleşti.

Açıklamada ayrıca 2020'nin sonlarında başlayan, okyanus yüzeyindeki sıcaklıkların büyük ölçüde düşmesine yol açan La Nina hava olayının 2021'in ortasına kadar devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

2050 ÖLÜMCÜL OLACAK

Northern Arizona Üniversitesi'nde görev alan bilim insanlarına göre, sıcaklıkların bu şekilde artmaya devam etmesi halinde, 2050 yılına geldiğimizde insan eliyle salınan karbonun etkileri de zirveye ulaşacak ve ölümcül bir hal alacak.