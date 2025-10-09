Kuzey Kore, 2025'te 2 milyar dolardan fazla kripto para çaldı

Blockchain analiz şirketi Elliptic'e göre, Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları, 2025 yılında rekor kırarak 2 milyar doların üzerinde kripto para birimi çaldı.

Bu rakam, bu yıl gerçekleşen 30'dan fazla hack olayına dayanıyor ve henüz yıl bitmemişken kaydedilen en yüksek yıllık toplamı temsil ediyor.

2017'DEN BU YANA 6 MİLYAR DOLAR ÇALDILAR

Elliptic, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının 2017'den bu yana en az 6 milyar dolarlık kripto para çaldığını tahmin ediyor.

Bu yılki rekor hırsızlığın büyük bir kısmı ise yaklaşık 1,46 milyar doların çalındığı kripto para borsası Bybit'teki büyük bir güvenlik açığından kaynaklandı.

YENİ HEDEF "YÜKSEK GELİRLİ BİREYLER"

Elliptic, bilgisayar korsanlarının taktiklerinde de bir değişiklik gözlemledi. Saldırganlar artık büyük miktarda kripto paraya sahip "yüksek gelirli bireyleri" sosyal mühendislik saldırıları yoluyla hedef alıyor.

Birleşmiş Milletler, Kim Jong-Un rejiminin bu çalıntı kripto paraları, nükleer silah programını finanse etmek için kullandığına inanıyor.