Kuzey Kore bağlantılı olduğu öne sürülen Kimsuky isimli bilgisayar korsanı grubunun, Güney Koreli kurumlara yapay zeka destekli siber saldırı düzenlediği iddia edildi. Saldırılarda, aralarında bir savunma kurumunun da bulunduğu kurumların hedef alındığı öne sürüldü.

YAPAY ZEKA İLE ÜRETİLEN KİMLİK KARTI KULLANILDI

Yonhap haber ajansının Güney Koreli Genians Güvenlik Merkezi (GSC) raporuna dayandırdığı haberine göre, korsanlar, askeri yetkililere ait yazışmalar gibi görünen ve kötü amaçlı kod taşıyan e-postalar gönderdi. Kullanılan kimlik kartı görüntülerinin yapay zeka modeli tarafından üretildiği belirtildi.

YAPAY ZEKA İSTİSMARINDA ARTIŞ İDDİASI

Haberde, yapay zeka platformlarının askeri kimlik kartlarının kopyalarını oluşturma taleplerini normalde reddettiği, ancak Kimsuky grubunun bu sınırlamaları aşmayı başardığı ifade edildi.

Ayrıca, Kuzey Kore’nin karmaşık ve kötü niyetli faaliyetler için yapay zeka servislerini istismar etme girişimlerinde artış yaşandığı iddia edildi.