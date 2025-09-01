Lenovo, dönebilen ekranlı bir laptop üzerinde çalışıyor

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo'nun, IFA 2025 elektronik fuarında tanıtacağı iddia edilen yeni konsept dizüstü bilgisayarının ilk görseli sızdırıldı.

Güvenilir kaynak Evan Blass tarafından paylaşılan görsele göre, bu yeni Lenovo laptop dönebilen bir ekrana sahip olacak.

EKRAN HEM DİKEY HEM DE YATAY KULLANILABİLECEK

"Project Pivo" olarak adlandırıldığı söylenen bu konseptin en dikkat çekici özelliği, ekranının kullanıcının ihtiyacına göre hem dikey hem de yatay olarak dönebilmesi.

Bu tasarım, Lenovo'nun daha önce sergilediği şeffaf ve kaydırılabilir ekranlı dizüstü bilgisayarlar gibi ilginç konseptlerine bir yenisini ekliyor.

TANITIM IFA 2025'TE BEKLENİYOR

Sızıntıya göre bu ilginç cihazın tüm detayları, 5 Eylül'de başlayacak olan IFA 2025 fuarında ortaya çıkacak.

Şirketin aynı etkinlikte yeni nesil el konsolu Legion Go 2'yi de tanıtması bekleniyor.