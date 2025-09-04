Mahkeme kararını verdi! Google’ın cezası belli oldu: Milyonlarca dolar ödenecek

Milyarlarca kullanıcısı olan ve dünyanın en büyük arama motoru olan Google bugün sabah saatlerinde yaşanan erişim sıkıntısının ardından bu kez de ABD federal mahkemesinde görülen dava ile gündeme geldi.

ABD federal mahkemesinde görülen kullanıcıların mobil uygulamalarındaki özel faaliyetlerini yasa dışı olarak izlemesiyle ilgili olan dava sonuçlandı.

Mahkeme, Google kullanıcılarının gizliliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası ödemesine hükmetti.

Alınan karar kapsamında Google’ın kullanıcıların gizlilik ayarlarını yapmış olsalar bile akıllı telefon uygulamalarını kullanımlarında bilgi topladığı gerekçesiyle yaklaşık 425 milyon dolar ödemesine karar verdi.

KARARA İTİRAZ EDİLECEK!

Google Sözcüsü Jose Castaneda, alınan karara yönelik yaptığı açıklamada şirketin tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Castaneda, “Bu karar, ürünlerimizin nasıl çalıştığını yanlış anlamaktadır ve biz bu karara itiraz edeceğiz” ifadelerini kullanarak Google’ın hukuki süreçte geri adım atmayacağının altını çizdi.

Kullanıcı verilerinin korunmasının şirket için öncelikli bir mesele olduğunu vurgulayan Castaneda, gizlilik araçlarının kullanıcıların kendi tercihlerini uygulamalarına imkân tanıdığını belirtti.

Açıklamanın devamında Castaneda, “Kullanıcılar kişiselleştirme özelliğini kapattıklarında, biz bu tercihi saygıyla karşılarız” diyerek Google’ın veri güvenliği konusundaki yaklaşımını savundu.

Şirket, kullanıcıların dijital dünyada daha güvenli ve şeffaf bir deneyim yaşaması için gerekli altyapıyı sunduğunu, ancak verilen kararın bu sistemlerin işleyişine dair yanlış bir algıya dayandığını ifade etti.