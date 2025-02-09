Mars'ta görülen gizemli şekiller Dünya'daki hiçbir şeye benzemiyor

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Mars, soğuk ve cansız bir gezegen gibi görünse de kendine özgü doğal güzelliklere sahip.

Kızıl Gezegen'in kutup bölgelerinde, Dünya'da benzeri olmayan ilginç şekiller ortaya çıkıyor.

ŞEKİLLERİN OLUŞMA NEDENİ

Kış aylarında, Mars'ın kutup bölgelerindeki karbondioksit (CO2) donar ve kalın bir tabaka oluşturur.

İlkbahar geldiğinde, güneş ışığı bu yarı saydam CO2 tabakasının içinden geçerek altındaki zemini ısıtır. Isınan zemin, donmuş CO2'yi gaza dönüştürür.

Gaz, CO2 tabakasının altındaki boşluklarda birikerek basınç oluşturur.

Basınç arttıkça, gaz zayıf noktalardan patlayarak yüzeye çıkar ve toz ve diğer malzemeleri de beraberinde taşır.

Bu patlamalar, yüzeyde karanlık lekeler, örümcek ağı gibi şekiller ve daha karmaşık desenler oluşturur.

NASA'nın Mars Keşif Yörünge Aracı'ndaki HiRISE kamerası, bu ilginç şekillerin yüksek çözünürlüklü görüntülerini yakaladı. Bilim insanları, bu oluşumları daha iyi anlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mars'taki bu şekiller, gezegenin dinamik bir yapıya sahip olduğunu ve sürekli olarak değiştiğini gösteriyor.

Gelecekteki Mars görevleri, bu ilginç şekillerin gizemini çözmeye ve Mars'ın jeolojik ve atmosferik süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olabilir.