Mars'ta insan yüzüne benzeyen bir kaya keşfedildi

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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve 18 Şubat 2021 gecesi kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak olan Perseverance, yaptığı keşiflerle zaman zaman şaşırtıyor.

İNSAN YÜZÜNE BENZEYEN KAYAYI GÖRÜNTÜLEDİ

NASA'nın Perseverance keşif aracı, 27 Eylül'de Jezero Krateri'nde yüze benzeyen tuhaf bir kaya keşfetti.

Bu ilginç oluşum, göz, burun ve ağız gibi belirgin özelliklere sahipken, yan yatmış ve hafifçe ezilmiş bir kafaya benziyor.

Perseverance, Şubat 2021'den beri Mars'ın yüzeyini araştırıyor ve antik su akışları hakkında bilgi toplamak için Jezero Krateri'nde detaylı incelemeler yapıyor.

3,7 milyar yıl önce burada su akmış olduğuna dair kanıtlar bulan keşif aracı, bu ilginç kayayı net bir şekilde görüntüledi.

NASA, söz konusu kayanın açıkça farklı bir yapıda olduğunu ve muhtemelen başka bir yerden geldiğini düşünüyor.

Mars, uzun yıllar boyunca volkanik olarak aktif bir gezegen olduğu için, bu tür ilginç kaya oluşumlarının ortaya çıkması oldukça muhtemel.