Mars'ta şaşırtan yeni kaya keşfi

DHA

NASA'nın Perseverance keşif aracı, Mars'ta bugüne kadar karşılaşılan hiçbir kaya formasyonuna benzemeyen, ilginç bir kaya buldu. ‘St. Pauls Bay’ olarak adlandırılan bu kaya, Jezero Krateri’nin çevresindeki Witch Hazel Tepesi'nin eteklerinde keşfedildi.

PATLAMIŞ MISIR GÖRÜNÜMÜNDE KAYALAR

Bu kaya, yüzlerce küçük, koyu gri renkli kürecikten oluşuyor ancak bilim insanları, bu yapının nasıl oluştuğuna dair kesin bir açıklama yapabilmiş değil. Dünya'da 'botriyoidal' olarak bilinen ve yaygın olan bu tür kristal kümelerinin Mars’taki oluşum sürecinin farklı olabileceği düşünülüyor. Bazı bilim insanları, bu tür yuvarlak yapılarının erimiş kayaçların hızla soğuması sonucu meydana gelebileceğini öne sürüyor. Bu süreç, bir gök taşı çarpması veya volkanik patlamalar sırasında gerçekleşebilir. Benzer şekilde, Jezero Krateri'ndeki ‘patlamış mısır’ görünümündeki kayaların da suyla etkileşim sonucu oluştuğu tahmin ediliyor.

Mars yörüngesindeki gözlemler, yakın çevrede koyu renkli bir kaya katmanının bulunduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlar, St. Pauls Bay'in bu katmandan kopmuş olabileceğini değerlendiriyor.