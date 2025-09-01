Mavi Vatan’a yeni güç: TCG İçel denize indirildi

MİLGEM 6-12’nci İstif Sınıfı Fırkateynlerin Tedariki Projesi kapsamında inşa edilen 8’inci gemi TCG İçel (F-518), Yalova’daki Sefine Tersanesi’nde düzenlenen törenle denize indirildi.

Törene, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları Mustafa Murat Şeker ve İhsan Kaya, Yalova Valisi Hülya Kaya, Sefine Tersanesi yöneticileri, alt yükleniciler, Türk Deniz Kuvvetleri personeli ve çok sayıda davetli katıldı.

PROJEDE SON DURUM

6 Nisan 2023’te SSB ile TAIS Ortak Girişimi ve STM arasında imzalanan anlaşma kapsamında 7 fırkateynin inşası aynı anda 3 farklı tersanede sürüyor. Bunlardan 2’si Sefine Tersanesi’nde yapılıyor.

TCG İçel, bu serinin 4’üncü gemisi olurken sac kesimi 15 Haziran 2023’te yapılmıştı. Daha önce İstif sınıfının 2’nci ve 3’üncü gemileri İzmir (F-516) ve İzmit (F-517) denize indirilmişti.

GÖREV KABİLİYETLERİ

113 metre uzunluğunda ve 3 bin 200 ton deplasmana sahip olacak TCG İçel; gözetleme, keşif, karakol, denizaltı ve hava savunma harbi, elektronik harp, arama-kurtarma gibi kritik görevleri yerine getirebilecek.

Geminin, 29 knotun üzerinde hıza ulaşması ve Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de helikopter operasyonları yürütebilmesi planlanıyor. 14 knot hızla 5 bin 700 deniz mili, 18 knot hızla 4 bin deniz mili seyir menziline sahip olacak.

YERLİ SİLAH VE SİSTEMLER

Fırkateyn, büyük oranda yerli üretim silah ve sistemlerle donatıldı. Bunlar arasında:

MKE 76 mm baş top

Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi

MİDLAS Dikey Atım Sistemi

Atmaca gemisavar füzesi

Bu silahlar, yerli radarlar, elektro-optik takip sistemleri ve ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile entegre çalışacak.

"30DAN FAZLA ASKERİ GEMİ, AYNI ANDA İNŞA EDİLİYOR"

SSB Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, törende yaptığı konuşmada Türkiye’nin deniz platformları alanındaki ilerlemesine dikkat çekti:

“Dünyada sayılı ülkenin yapabileceği bir şeyi yapıyoruz. Şu an askeri ya da sivil tersanelerimizde 30’dan fazla askeri gemi aynı anda inşa ediliyor.”

YENİ PROJELER YOLDA

Şeker, insansız deniz araçları ve kamikaze insansız deniz aracı projelerinin sürdüğünü, TF-2000 hava savunma muhripleri için sözleşmenin yakında imzalanacağını açıkladı.

Sefine Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Demir Koloğlu, projede 200’ün üzerinde tedarikçi firmanın yer aldığını belirterek, yerli katkı oranının yüzde 70’i geçtiğini, bunun da büyük kısmının KOBİ’lerden sağlandığını söyledi.

Konuşmaların ardından TCG İçel sembolik olarak suya indirildi. Gemi üzerindeki kontrollerin ardından denize indirme sürecinin 24 saat içinde tamamlanması bekleniyor.