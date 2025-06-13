MediaTek işlemcileri kullanan bu cihazlar verilerinizi tehlikeye atıyor

Haber Merkezi

Hindistan Bilgisayar Acil Durum Müdahale Ekibi (CERT-In), MediaTek yonga setlerinde tespit edilen ve milyonlarca cihazı etkileyebilecek kritik güvenlik açıkları nedeniyle önemli bir güvenlik uyarısı yayınladı.

Uyarı, akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, akıllı TV'ler ve tabletler gibi çeşitli MediaTek işlemcili cihazları kapsıyor.

VERİ HIRSIZLIĞI VE HİZMET REDDİ SALDIRISI RİSKLERİ VAR

CERT-In'in uyarısına göre, bu güvenlik açıkları uzaktan bir saldırganın cihazda keyfi kod çalıştırmasına veya hizmet reddi (DoS) saldırısı gerçekleştirmesine olanak tanıyabilir.

Bu durum, sistem çökmelerine, istikrarsızlığa ve en önemlisi veri hırsızlığına veya yetkisiz erişime yol açabilir.

Açıkların, yığın taşmaları ve Bluetooth ile Wi-Fi modüllerindeki çeşitli hatalardan kaynaklandığı belirtildi. Bu, kullanıcıların kişisel verilerinin ciddi bir risk altında olabileceği anlamına geliyor.

ETKİLENEN CİHAZLAR

Söz konusu MediaTek güvenlik açığı, aralarında MediaTek Dimensity 9300+ platformu, Dimensity 1080, Helio G99 ve çeşitli Wi-Fi yonga setlerinin de bulunduğu çok sayıda çipi etkiliyor. Bu da çok farklı marka ve modeldeki cihazın risk altında olduğu anlamına geliyor.

CERT-In, etkilenen MediaTek yonga setlerine sahip cihazları kullanan herkese, üreticiler tarafından yayınlanır yayınlanmaz en son güvenlik yamalarını yüklemelerini şiddetle tavsiye etti.

Cihaz üreticilerinin, MediaTek'in Haziran 2025 tarihli güvenlik bültenine dayanarak kısa süre içinde güncellemeleri dağıtması bekleniyor.