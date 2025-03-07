MediaTek'in bir sonraki amiral gemisi yonga seti nisanda geliyor

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Mobil yonga seti pazarının önemli oyuncularından MediaTek, amiral gemisi segmentindeki varlığını güçlendirmek için yeni bir yonga setiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Şirket, Dimensity 9400+ yonga setini 11 Nisan'da düzenleyeceği bir etkinlikle tanıtacak. Dimensity 9400'ün geliştirilmiş bir versiyonu olan bu yeni yonga seti, performans artışı ve yeni özellikler sunacak.

DIMENSITY 9400+'IN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Dimensity 9400+'ın en dikkat çekici özelliği, saat hızı 3.7 GHz'e kadar yükseltilmiş Cortex-X925 çekirdeği olacak.

Bu, Dimensity 9400'de bulunan 3.62 GHz'lik Cortex-X925 çekirdeğine göre küçük bir performans artışı sağlayacak.

QUALCOMM'A RAKİP OLMAK İÇİN YETERLİ Mİ

Dimensity 9400+, Dimensity 9400'e göre bazı iyileştirmeler sunsa da Qualcomm Snapdragon 8 Elite'e rakip olması beklenmiyor. Performans artışı küçük olacak ve yeni özellikler de sınırlı kalabilir.

İLK OLARAK İQOO NEO11 PRO'DA KULLANILABİLİR

Sızıntılara göre, Dimensity 9400+ yonga setini kullanan ilk telefonlardan biri iQOO Neo11 Pro olacak.

Bu cihazın Asya dışında pek bilinmeyen bir marka olması, Dimensity 9400+'ın öncelikle Asya pazarını hedeflediğini düşündürüyor.