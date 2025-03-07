MediaTek'in bir sonraki amiral gemisi yonga seti nisanda geliyor
Haber Merkezi

Mobil yonga seti pazarının önemli oyuncularından MediaTek, amiral gemisi segmentindeki varlığını güçlendirmek için yeni bir yonga setiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Şirket, Dimensity 9400+ yonga setini 11 Nisan'da düzenleyeceği bir etkinlikle tanıtacak. Dimensity 9400'ün geliştirilmiş bir versiyonu olan bu yeni yonga seti, performans artışı ve yeni özellikler sunacak.

DIMENSITY 9400+'IN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Dimensity 9400+'ın en dikkat çekici özelliği, saat hızı 3.7 GHz'e kadar yükseltilmiş Cortex-X925 çekirdeği olacak.

Bu, Dimensity 9400'de bulunan 3.62 GHz'lik Cortex-X925 çekirdeğine göre küçük bir performans artışı sağlayacak.

QUALCOMM'A RAKİP OLMAK İÇİN YETERLİ Mİ

Dimensity 9400+, Dimensity 9400'e göre bazı iyileştirmeler sunsa da Qualcomm Snapdragon 8 Elite'e rakip olması beklenmiyor. Performans artışı küçük olacak ve yeni özellikler de sınırlı kalabilir.

İLK OLARAK İQOO NEO11 PRO'DA KULLANILABİLİR

Sızıntılara göre, Dimensity 9400+ yonga setini kullanan ilk telefonlardan biri iQOO Neo11 Pro olacak.

Bu cihazın Asya dışında pek bilinmeyen bir marka olması, Dimensity 9400+'ın öncelikle Asya pazarını hedeflediğini düşündürüyor.

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Muhammet Karal
Editor