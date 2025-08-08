Mehmet İslam Türk, BIAF 2025’te yapay zeka destekli canlı röportajla tarihe geçti

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli kreatif teknoloji ve tasarım şirketi Upgrade Design Studio’nun kurucusu Mehmet İslam Türk, 2025 yılında Beyrut’ta düzenlenen prestijli BIAF (Beirut International Awards Festival) etkinliğinde tarihe geçen bir ilke imza attı.

BİR ÖDÜL TÖRENİNDE İLK YAPAY ZEKA DESTEKLİ RÖPORTAJ

Fiziksel olarak Beyrut’ta bulunmamasına rağmen, yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan 40 saniyelik canlı yayın röportajıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Bu, uluslararası büyük çaplı bir ödül töreninde ilk defa gerçekleştirilen AI destekli bir canlı röportaj olarak kayıtlara geçti.

"YAPAY ZEKA SAYESİNDE BU ANI SİZLERLE PAYLAŞIYORUM"

Dubai’den yaptığı röportajda İslam Türk, teknolojinin sınırları nasıl yeniden tanımladığına vurgu yaparak, “Dubai’den iyi akşamlar. Bu akşam BIAF’ta fiziksel olarak bulunamasam da, yapay zeka sayesinde bu anı yine de sizlerle paylaşabiliyorum.” dedi.

YAPAY ZEKANIN POTANSİYELİNİ GÖSTERDİ

Upgrade Design Studio olarak BIAF 2025 boyunca tüm promosyon ve canlı yayın görsellerini üstlendiklerini belirten İslam Türk, etkinlik organizatörlerine ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Bu yenilikçi röportaj formatı, kreatif endüstride yapay zekanın potansiyelini gösterirken, sınırların, mesafelerin ve geleneksel yayın kalıplarının artık aşılabileceğini kanıtladı.