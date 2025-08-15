Merakla beklenen Apple'ın ev robotu 2027'de piyasaya sürülecek

Teknoloji devi Apple'ın, akıllı ev ürünleri kategorisinde yepyeni bir sayfa açmaya hazırlandığı bildirildi.

Sızıntılara göre şirket, kullanıcıyı odanın içinde takip edebilen yapay zeka destekli bir "masaüstü robotu" üzerinde çalışıyor.

MASAÜSTÜ ROBOTU 2027'DE GELEBİLİR

"Robotik bir kol üzerindeki iPad" olarak tanımlanan cihazın mevcut prototipi, yaklaşık 7 inçlik bir ekrana sahip ve kullanıcının hareketlerine göre dönebiliyor.

2027'de piyasaya sürülmesi hedeflenen bu robotun, bilgileri hatırlayabilen ve bir arkadaş gibi sohbet edebilen, önemli ölçüde güncellenmiş bir Siri içereceği söyleniyor.

DAHA BASİT BİR AKILLI EKRAN DA YOLDA

Apple'ın masaüstü robotunun yanı sıra, hareketli parçaları olmayan daha basit bir akıllı ev merkezi üzerinde de çalıştığı belirtiliyor; bu cihazın 2026'da çıkması hedefleniyor.

Her iki cihazın da Siri'ye daha neşeli bir kişilik ve animasyonlu bir görsel kimlik kazandıracak olan 'Charismatic' adlı yeni bir işletim sistemiyle çalışacağı da gelen bilgiler arasında.