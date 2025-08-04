Merakla beklenen Google Pixel 10 serisi 20 Ağustos'ta tanıtılacak

Teknoloji devi Google, yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtacağı "Made by Google" etkinliğinin tarihini açıkladı.

Merakla beklenen Pixel 10 serisi, katlanabilir bir model ve yeni Pixel Watch 4 ile birlikte 20 Ağustos'ta New York'ta gün yüzüne çıkacak.

KAMERALARDA ÖNEMLİ YÜKSELTMELER

Sızıntılara göre serideki en dikkat çekici yeniliklerden biri, standart Pixel 10 modeline 11 MP çözünürlüğünde 5x telefoto lensin eklenmesi olacak.

Pixel 10 Pro ve Pro XL modellerinin ise 50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açı ve 48 MP telefoto lenslerle donanım seviyesini daha da yükseltmesi bekleniyor.

YENİ TENSOR G5 İŞLEMCİ VE FİYATLAR

Tüm Pixel 10 serisi, daha güç verimli olması beklenen yeni Tensor G5 çipinden güç alacak.

Fiyatların geçen yılla benzer seviyelerde kalacağı, standart modelin yaklaşık 799 dolardan, katlanabilir modelin ise 1.799 dolara varan fiyatlarla satışa sunulacağı tahmin ediliyor.